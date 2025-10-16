В МВД сделали заявление о запрете выезда для омичей призывного возраста

В сети активно распространяются постановления и приказы глав регионов.

Шедеврум

В сети распространяются документы, в которых говорится о запрете покидать определенный регион гражданам призывного возраста. Причем приводится даже номер указа.

– Ввести временное ограничение на выезд за пределы... области граждан мужского пола, находящихся в призывном возрасте (от 18 до 30 лет)… Данное постановление вступает в силу со дня его подписания и действует до отмены в установленном порядке, – РИА «Новости» цитируют текст фейкового постановления.

В Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ опровергли эти данные. В ведомстве подчеркнули, что никаких новых ограничений на передвижение молодых мужчин не вводилось.

– Все легитимные нормативно-правовые акты подлежат публикации в установленных государственных информационных системах и на официальных порталах, – сообщили в МВД.

Тем временем в Омской области идет призывная кампания. В военном комиссариате рассказали, что омичи-срочники будут служить от Калининграда до Петропавловска-Камчатского и от Архангельска до Севастополя. Военный комиссар Омской области Вячеслав Верхоланцев отдельно добавил, что новобранцев не пошлют на специальную военную операцию.