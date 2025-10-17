Омск-Информ
Омичей будут призывать в армию круглый год

«Бегать» от электронных повесток теперь получится не более месяца.

Комитет Госдумы по обороне планирует рассмотрение законопроекта о новом порядке призыва на военную службу. Документ предполагает изменение сроков призыва таким образом, чтобы он проходил в течение всего календарного года, с 1 января по 31 декабря, основываясь на президентском указе.

– Предложить Совету Государственной Думы принять следующие решения: включить указанный законопроект в проект порядка работы Государственной Думы для рассмотрения во втором чтении 21 октября 2025 года, – говорится в документе.

Также комитет принял ко второму чтению ряд поправок к законопроекту о призыве на военную службу, устанавливающий максимальный срок прибытия в военный комиссариат по электронным повесткам в 30 дней с момента их размещения в соответствующем реестре.

