В субботу ожидаются мощный ливень и сильные порывы ветра.

В субботу ожидаются мощный ливень и сильные порывы ветра.

Омские спасатели, ссылаясь на прогнозы синоптиков, сообщили о приближающемся шторме. Завтра, 29 июня, в регионе прогнозируют сильные дожди, грозы, усиление ветра порывами до 17–22 м/с, возможен град.

При такой погоде велика вероятность повреждения линий связи и электропередачи, срывов кровли зданий и сооружений, падения слабозакрепленных конструкций. Специалисты советуют не оставаться на улице во время разгула стихии и оперативно укрыться в помещении, в подземном переходе или подъездах зданий.

При порывистом ветре может происходить схлестывание воздушных линий электропередачи, падение ветхих деревьев, веток, рекламных щитов и конструкций. Омичей призывают обходить опасные места и опасаться раскачивающихся ставен, вывесок и транспарантов. Нельзя подходить и прикасаться к оборвавшимся электропроводам.

Напомним, что мощный ливень с градом и штормом наблюдались в Омской области в первой половине июня. Сейчас ожидается новая серия разгула стихии.