Спрос на молодых физиков постоянно растет. Причем они работают в разных организациях и занимаются различной деятельностью.

Спрос на молодых физиков постоянно растет. Причем они работают в разных организациях и занимаются различной деятельностью.

Физический факультет Омского государственного университета имени Ф. М. Достоевского готовит специалистов по двум направлениям – «Физика» и «Биотехнические системы и технологии» (уровень обучения – бакалавриат). К предстоящему учебному году на каждом из направлений предусмотрены бюджетные места – 15 и 19 соответственно. Для абитуриентов, получивших на ЕГЭ выше 60 баллов, поступить на «бюджет» вполне реально.

Выпускники направления «Физика» специализируются на применении IT-технологий для решения физических задач, а также в области радиофизики и классической физики. На работу их ждут в научно-исследовательских институтах, на промышленных предприятиях, таких как ПАО «Сатурн», АО ОНИИП, Центральное конструкторское бюро автоматики, НПО «Радиозавод имени Попова» и других.

В качестве преподавателей они будут востребованы в высших и средних учебных заведениях. Такие специалисты нужны в IT-компаниях и различных исследовательских группах, которые занимаются моделированием физических процессов.

– У выпускников физического факультета ОмГУ нет проблем с трудоустройством. Они имеют возможность выбирать предприятия, потому что количество мест для трудоустройства существенно превышает количество соискателей, – рассказала декан факультета Мария Потуданская.

Инженерами по проектированию и производству медицинской техники станут молодые люди, окончившие обучение по направлению «Биотехнические системы и технологии». Они участвуют в закупках, поставках, наладках, ремонтах, утилизации медицинского оборудования, создают программные комплексы для обработки физических сигналов, чтобы они стали понятнее для врачей функциональной диагностики. Работают эти специалисты и как медицинские физики в больницах.

– В связи с очень большой потребностью в медицинской технике растет и потребность в инженерах по ее разработке и обслуживанию, – добавила Потуданская.

При этом в ближайшие 5–10 лет спрос на подобных специалистов будет только расти. Инженерами этого направления интересуются работодатели и из других регионов страны.