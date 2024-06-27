Дело, как выяснилось, не в самих «коробках», а в банковских картах.

Дело, как выяснилось, не в самих «коробках», а в банковских картах.

В общественном транспорте Омска пассажиры стали жаловаться, что не могут оплатить проезд, прикладывая банковские карты к валидаторам. Как пояснили в департаменте транспорта мэрии, проблема в банковских картах, используемых пассажирами.

С 2022 года банки начали автоматически продлевать сроки действия карт, без замены самого пластика. И теперь он «не читается» валидаторами.

– По техническим причинам не все карты с продленным сроком действия принимаются к оплате устройствами для бесконтактной оплаты проезда, – заявили в дептрансе.

Для разрешения данной ситуации омичам следует оформить перевыпуск карты, или же использовать другую банковскую карту с актуальной датой действия.