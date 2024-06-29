Рестораторы предложили альтернативу освежающей окрошке. А гастроэнтеролог посоветовал пить больше жидкости.

Рестораторы предложили альтернативу освежающей окрошке. А гастроэнтеролог посоветовал пить больше жидкости.

В Омске стоит настоящая летняя погода с массой солнечных дней и высокими температурами. Но в жару проявляется и несовершенство человеческой природы – хочется охладиться. Эксперты «Омск-информа» рассказали, с помощью каких блюд и напитков можно освежиться, особенно если бассейн с прохладной водой недоступен в режиме 24/7.

Улитки как замена окрошке

Так, управляющая сети Traveler 's Coffee Светлана Валова рекомендует налегать на салатики и окрошку.

– На первом месте по количеству заказов в летний зной, конечно же, окрошка. На втором – салаты, в составе которых есть овощи: «Цезарь», «Греческий». Можно побаловать себя рыбкой, например, палтусом. А из напитков хорошо утоляют жажду «Мохито» и холодный кофе, – перечислила Светлана, добавив, что сама предпочитает в жаркие дни пить больше воды с лимоном.

В свою очередь, совладелица кафе «Монплезир» и суши-ресторана «Бамбуши» Татьяна Семикина предложила неожиданную альтернативу окрошке – изысканное блюдо из улиток. Не стоит брезговать и легким алкоголем.

– В летний зной подойдут зеленые салаты, например, с рукколой. Хороши прохладные десерты вроде муссов и мороженого. Еще отлично подойдут французские блюда, например, улитки в сливочно-шпинатном соусе, – отметила ресторатор. – Из напитков предпочтительнее лимонады. Но и алкоголь может охлаждать, например, шампанское, коктейли, белое вино.

Неочевидная ботвинья

Известный шеф-повар и ресторатор, создатель нескольких популярных омских заведений, среди которых ресторан «Станция Сады», Игорь Белоглазов предложил употреблять супы.

– Можно делать легкие супы: свекольник, ботвинью. Или классику – окрошку, она бывает разной: на кефире, на минералке, на квасе, со специями. Хорошо пойдет рыба. При этом все тяжелые соусы в жару недопустимы. В основном, конечно, едят овощи и фрукты. Чем легче, тем лучше, – подчеркнул Белоглазов.

Шашлык – яд

Точку зрения рестораторов относительно пользы овощей и фруктов разделяет врач-гастроэнтеролог, доцент кафедры факультетской терапии и гастроэнтерологии ОмГМУ Ольга Гаус.

– В летний период времени всегда рекомендую обогатить свой рацион сезонными овощами, зеленью, фруктами и ягодами. Это кладезь полезных пищевых волокон, витаминов и микроэлементов, – отметила Ольга Гаус.

По ее словам, особого графика питания в жаркую погоду не существует. Оптимальным вариантом будет частое дробное питание, включающее 3 основных приема пищи и 1-2 перекуса. Необходимо сократить в своем рационе добавленный сахар (сиропы, мед, сладкие творожки и йогурты, злаковые батончики).

Эксперт не согласна с рестораторами относительно выбора напитков. По мнению гастроэнтеролога, сладкую газировку, кофе и алкоголь лучше исключить из рациона на период высоких температур. Главная опасность в «горячее» время – отравление. Поэтому медик посоветовала держать все продукты только в холодильнике.

– В жаркое время года храните всю еду в холодильнике. Прежде всего это касается скоропортящихся продуктов (мясо и птица, рыба и морепродукты, молоко и молочные продукты), приготовленной пищи, нарезанных фруктов и овощей. Вне холодильника они могут храниться не более 2 часов, а при температуре более 30 градусов не более 1 часа, – подчеркнула Ольга Гаус.

Что касается любимого блюда для пикника – шашлыка, то его следует избегать. На жаре быстрее размножаются бактерии, особенно в мясе. А людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта вообще лучше избегать «шашлычных» уик-эндов, особенно в сочетании с алкоголем.

Подытоживая вышесказанное, можно выделить следующий топ охлаждающих блюд: окрошка и свекольник, зеленые салаты, рыба. В общем, все легкое.