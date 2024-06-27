Омск-Информ
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·Происшествия

Все погибшие купались в необорудованных для этого местах.
Только в июне в Омской области уже утонули 8 человек: 5 мужчин, 1 женщина и 2 подростка. По данным МЧС, все они купались в необорудованных для этого местах.
4 июня – мужчина в котловане в Крутинском районе;
14 июня – мужчина в котловане в Кормиловском районе;
15 июня – юноша в озере в Тевризском районе;
21 июня –  женщина в котловане в Тюкалинском районе;
25 июня – мужчина в котловане в Муромцевском районе;
26 июня – мальчик в реке в Большереченском районе;
26 июня – мужчина в котловане в Омске;
27 июня – мужчина в пруду в Седельниковском районе.
Ранее в полиции сообщали о том, что вчера, 26 июня, в Седельниковском районе в пруду утонул 18-летний житель села Голубовка. Неумевший плавать парень рыбачил, поскользнулся и упал с плотины в воду. По данным полиции, число утонувших в Омской области достигло 9 человек.
·Происшествия

Все погибшие купались в необорудованных для этого местах.
Только в июне в Омской области уже утонули 8 человек: 5 мужчин, 1 женщина и 2 подростка. По данным МЧС, все они купались в необорудованных для этого местах.
4 июня – мужчина в котловане в Крутинском районе;
14 июня – мужчина в котловане в Кормиловском районе;
15 июня – юноша в озере в Тевризском районе;
21 июня –  женщина в котловане в Тюкалинском районе;
25 июня – мужчина в котловане в Муромцевском районе;
26 июня – мальчик в реке в Большереченском районе;
26 июня – мужчина в котловане в Омске;
27 июня – мужчина в пруду в Седельниковском районе.
Ранее в полиции сообщали о том, что вчера, 26 июня, в Седельниковском районе в пруду утонул 18-летний житель села Голубовка. Неумевший плавать парень рыбачил, поскользнулся и упал с плотины в воду. По данным полиции, число утонувших в Омской области достигло 9 человек.