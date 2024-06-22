Омск-Информ
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·Происшествия

Она пыталась сделать эффектный кадр в котловане.
Вчера в Тюкалинском районе произошел несчастный случай. Как сообщили в полиции, одна из местных жительниц захлебнулась.
Женщина отдыхала в компании родственников на берегу необорудованного для купания котлована и решила устроить фотосессию. По предварительным данным, для эффектного кадра она зашла в воду и внезапно начала тонуть. Женщину достали из воды, но первые реанимационные действия не помогли. Она скончалась.
Полицейские продолжают разбираться в обстоятельствах происшествия.
·Происшествия

Она пыталась сделать эффектный кадр в котловане.
Вчера в Тюкалинском районе произошел несчастный случай. Как сообщили в полиции, одна из местных жительниц захлебнулась.
Женщина отдыхала в компании родственников на берегу необорудованного для купания котлована и решила устроить фотосессию. По предварительным данным, для эффектного кадра она зашла в воду и внезапно начала тонуть. Женщину достали из воды, но первые реанимационные действия не помогли. Она скончалась.
Полицейские продолжают разбираться в обстоятельствах происшествия.