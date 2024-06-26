Омск-Информ
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·Происшествия

Мужчине стало плохо в воде, и он не смог выбраться на берег.
В Омской области произошел еще один несчастный случай на воде. Как сообщили в полиции, 64-летний житель Муромцевского района отдыхал на берегу необорудованного для купания котлована в компании друзей. Он зашел в воду, почувствовал себя плохо и не смог выбраться на берег.
– Организованы мероприятия по извлечению тела погибшего из воды, – отметили в полиции.
Отметим, что на прошлой неделе, фотографируясь в котловане, захлебнулась жительница Тюкалинского района. Еще неделей ранее в Тевризском районе утонул подросток.
·Происшествия

Мужчине стало плохо в воде, и он не смог выбраться на берег.
В Омской области произошел еще один несчастный случай на воде. Как сообщили в полиции, 64-летний житель Муромцевского района отдыхал на берегу необорудованного для купания котлована в компании друзей. Он зашел в воду, почувствовал себя плохо и не смог выбраться на берег.
– Организованы мероприятия по извлечению тела погибшего из воды, – отметили в полиции.
Отметим, что на прошлой неделе, фотографируясь в котловане, захлебнулась жительница Тюкалинского района. Еще неделей ранее в Тевризском районе утонул подросток.