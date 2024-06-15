Омск-Информ
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·Происшествия

Происшествие произошло на котловане недалеко от деревни Станкеевки Кормиловского района.
Вчера на котловане недалеко от деревни Станкеевки Кормиловского района произошел несчастный случай. 40-летний мужчина вместе с другом решили выпить спиртного на берегу. Затем сельчанин решил искупаться и в результате утонул.
Полицейские проводят проверку. Жителей региона просят быть аккуратными и не купаться в необорудованных для этого местах.
·Происшествия

Происшествие произошло на котловане недалеко от деревни Станкеевки Кормиловского района.
Вчера на котловане недалеко от деревни Станкеевки Кормиловского района произошел несчастный случай. 40-летний мужчина вместе с другом решили выпить спиртного на берегу. Затем сельчанин решил искупаться и в результате утонул.
Полицейские проводят проверку. Жителей региона просят быть аккуратными и не купаться в необорудованных для этого местах.