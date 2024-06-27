Омск-Информ
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·Образование

Число стобалльных работ в этом году выросло до 53.
В Омской области подвели итоги ЕГЭ по биологии, истории и иностранным языкам. Одиннадцатиклассник Черлакской гимназии Вячеслав Алеев сдал историю на 100 баллов. Число стобалльных работ в регионе выросло до 53.
Как сообщает глава регионального министерства образования Иван Кротт, экзамен по биологии писали почти 1,2 тыс. выпускников, по истории – 890 человек, по английскому языку – 697. На 80 баллов и более омичи написали 5 % работ по биологии, 8 % – по истории и почти 13 % – по английскому языку.
Ранее сообщалось о трех омских выпускницах, которые написали на высший балл по две работы.
·Образование

Число стобалльных работ в этом году выросло до 53.
В Омской области подвели итоги ЕГЭ по биологии, истории и иностранным языкам. Одиннадцатиклассник Черлакской гимназии Вячеслав Алеев сдал историю на 100 баллов. Число стобалльных работ в регионе выросло до 53.
Как сообщает глава регионального министерства образования Иван Кротт, экзамен по биологии писали почти 1,2 тыс. выпускников, по истории – 890 человек, по английскому языку – 697. На 80 баллов и более омичи написали 5 % работ по биологии, 8 % – по истории и почти 13 % – по английскому языку.
Ранее сообщалось о трех омских выпускницах, которые написали на высший балл по две работы.