Омск-Информ
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·Общество

Пожилого мужчину искали меньше трех часов.  

В сообществе поиско-спасательного отряда «ЛизаАлерт» вечером в среду, 26 июня, сообщили о завершении поисков пожилого омича. Пенсионер пропал меньше суток назад. Дедушка найден мертвым. Причина его гибели не раскрывается. 

Отметим, что о пропавшем пенсионере стало известно вчера, около 17 часов вечера. Тогда же была опубликована ориентировка. Со времени начала поисков до их завершения прошло меньше трех часов. Судя по всему, поисковики оперативно обнаружили дедушку. 

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·Общество

Пожилого мужчину искали меньше трех часов.  

В сообществе поиско-спасательного отряда «ЛизаАлерт» вечером в среду, 26 июня, сообщили о завершении поисков пожилого омича. Пенсионер пропал меньше суток назад. Дедушка найден мертвым. Причина его гибели не раскрывается. 

Отметим, что о пропавшем пенсионере стало известно вчера, около 17 часов вечера. Тогда же была опубликована ориентировка. Со времени начала поисков до их завершения прошло меньше трех часов. Судя по всему, поисковики оперативно обнаружили дедушку. 

1514