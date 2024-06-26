Омск-Информ
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·Происшествия

Аварию уже начали устранять, но когда завершатся работы, неизвестно.
Сегодня утром на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Масленникова около парка им. 30-летия ВЛКСМ произошла коммунальная авария. Очевидцы запечатлели на видео бьющие из-под земли струи воды.
– На указанном вами участке произошла аварийная ситуация на сетях теплоснабжения «ОмскРТС». В данный момент специалисты работают по устранению аварии. Ситуация на контроле, – прокомментировали в мэрии.
Когда порыв устранят, власти пока не сообщают.
·Происшествия

Аварию уже начали устранять, но когда завершатся работы, неизвестно.
Сегодня утром на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Масленникова около парка им. 30-летия ВЛКСМ произошла коммунальная авария. Очевидцы запечатлели на видео бьющие из-под земли струи воды.
– На указанном вами участке произошла аварийная ситуация на сетях теплоснабжения «ОмскРТС». В данный момент специалисты работают по устранению аварии. Ситуация на контроле, – прокомментировали в мэрии.
Когда порыв устранят, власти пока не сообщают.