Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Происшествие попало на видео. В полиции считают, что парень был пьян.
Сегодня рано утром в Усть-Ишиме в дом № 3 на улице 40 лет Октября врезался автомобиль. Как рассказали очевидцы, транспортное средство снесло сарай и железный забор и задело стену дома. Омичи также опубликовали видеозапись этого ДТП в соцсетях.
Как сообщили в полиции, 25-летний местный житель, который был за рулем Renault Logan, и его 21-летний пассажир получили травмы. Их доставили в больницу.
Уже известно, что водитель был пьян – алкотектор показал 0,948 мг/л. На парня составили протокол.
·Происшествия

Происшествие попало на видео. В полиции считают, что парень был пьян.
Сегодня рано утром в Усть-Ишиме в дом № 3 на улице 40 лет Октября врезался автомобиль. Как рассказали очевидцы, транспортное средство снесло сарай и железный забор и задело стену дома. Омичи также опубликовали видеозапись этого ДТП в соцсетях.
Как сообщили в полиции, 25-летний местный житель, который был за рулем Renault Logan, и его 21-летний пассажир получили травмы. Их доставили в больницу.
Уже известно, что водитель был пьян – алкотектор показал 0,948 мг/л. На парня составили протокол.