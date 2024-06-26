Происшествие попало на видео. В полиции считают, что парень был пьян.

Происшествие попало на видео. В полиции считают, что парень был пьян.

Сегодня рано утром в Усть-Ишиме в дом № 3 на улице 40 лет Октября врезался автомобиль. Как рассказали очевидцы, транспортное средство снесло сарай и железный забор и задело стену дома. Омичи также опубликовали видеозапись этого ДТП в соцсетях.

Как сообщили в полиции, 25-летний местный житель, который был за рулем Renault Logan, и его 21-летний пассажир получили травмы. Их доставили в больницу.

Уже известно, что водитель был пьян – алкотектор показал 0,948 мг/л. На парня составили протокол.