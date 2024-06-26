В состав вошли 40 юных депутатов, среди которых школьники и представители общественных организаций. Ребята готовы дискутировать с опытными парламентариями.

В состав вошли 40 юных депутатов, среди которых есть школьники и представители общественных организаций. Ребята готовы дискутировать с опытными парламентариями.

На сегодняшнем пленарном заседании Омского городского совета депутаты утвердили состав Молодежного общественного парламента.

По словам заместителя председателя городского Совета Светланы Студеникиной, было подано 105 заявлений от претендентов. 97 из них приняты, в собеседовании участвовали 77человек. 40 кандидатов отобрали в состав парламента.

– Свои проекты комиссии представили в том числе школьники. Они касались развития транспорта, здравоохранения, спорта, культуры, образования, молодежной политики. Очень интересный получился состав, поскольку в списке оказалась лучшая молодежь Омска. Сюда вошли рабочая и студенческая молодежь, представители партийных организаций. Дай бог, чтобы юные парламентарии работали творчески, – отметила Светлана Студеникина.

По ее словам, новый созыв Молодежного парламента отличает активная жизненная позиция. Ребята уже на этапе собеседований продемонстрировали готовность к дискуссиям с опытными депутатами горсовета. В списке юных парламентариев значится Сергей Пушница. По всей видимости, это родственник трехкратного чемпиона мира, двукратного чемпиона Европы, девятикратного чемпиона СССР по самбо Александра Пушницы. Легендарного борца не стало на 74-м году жизни 23 января 2023 года.

Депутаты проголосовали за новый состав молодежного горсовета. На 12 июля намечено первое собрание. Юным парламентариям предстоит выбрать председателя, заместителя и секретаря. А также создать комитеты и начать работу в них.