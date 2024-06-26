Омск-Информ
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·Происшествия

Он переоценил свои силы при восхождении.
Сотрудники МЧС Республики Алтай спасли в Чемальском районе туриста из Омска. Как сообщают пожарные, 34-летний мужчина поднялся на гору Луковка, а спуститься сам не смог.
– Чемальским пожарным понадобилось меньше двух часов, чтобы эвакуировать туриста с горы с помощью спасательных веревок, – сообщили в МЧС.
Спасатели отметили, что омич не подготовился к походу как следует. Чтобы такого не случалось, туристам советуют адекватно оценить сложность маршрута и свое физическое состояние, подбирать удобную одежду и обувь и сохранять самообладание в случае ЧП.
Телефон экстренных служб: 112.
·Происшествия

Он переоценил свои силы при восхождении.
Сотрудники МЧС Республики Алтай спасли в Чемальском районе туриста из Омска. Как сообщают пожарные, 34-летний мужчина поднялся на гору Луковка, а спуститься сам не смог.
– Чемальским пожарным понадобилось меньше двух часов, чтобы эвакуировать туриста с горы с помощью спасательных веревок, – сообщили в МЧС.
Спасатели отметили, что омич не подготовился к походу как следует. Чтобы такого не случалось, туристам советуют адекватно оценить сложность маршрута и свое физическое состояние, подбирать удобную одежду и обувь и сохранять самообладание в случае ЧП.
Телефон экстренных служб: 112.