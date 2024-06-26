Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Первый этап переоборудования площадей бывшего гипермаркета завершится уже к концу лета.

Площади бывшего гипермаркета ИКЕА в омском СТЦ «Мега» будут переоборудованы под фулфилмент-центр. Торги на проектирование и строительно-монтажные работы уже объявлены. Первый этап работ должен завершиться к концу лета.

В начале апреля сообщалось, что площади 14 бывших гипермаркетов ИКЕА по всей страны собирается арендовать маркетплейс «Мегамаркет», принадлежащий Сберу. Их планировалось оборудовать под склады и использовать для партнеров сервиса в качестве фулфилмента. Также «Мегамаркет» собирался в тестовом режиме запустить классическую модель пунктов выдачи заказов с четким набором опций: пользователям будут доступны возможности выдачи посылок, приема возвратов, а также примерка.

·Экономика/Бизнес

Первый этап переоборудования площадей бывшего гипермаркета завершится уже к концу лета.

Площади бывшего гипермаркета ИКЕА в омском СТЦ «Мега» будут переоборудованы под фулфилмент-центр. Торги на проектирование и строительно-монтажные работы уже объявлены. Первый этап работ должен завершиться к концу лета.

В начале апреля сообщалось, что площади 14 бывших гипермаркетов ИКЕА по всей страны собирается арендовать маркетплейс «Мегамаркет», принадлежащий Сберу. Их планировалось оборудовать под склады и использовать для партнеров сервиса в качестве фулфилмента. Также «Мегамаркет» собирался в тестовом режиме запустить классическую модель пунктов выдачи заказов с четким набором опций: пользователям будут доступны возможности выдачи посылок, приема возвратов, а также примерка.