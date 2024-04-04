Помещения, которые ранее занимал мебельный гипермаркет, переоборудуют под склады и услуги фулфилмента. В дальнейшем там откроют пункт выдачи заказов.

Помещения, которые ранее занимал мебельный гипермаркет, переоборудуют под склады и услуги фулфилмента. В дальнейшем там откроют пункт выдачи заказов.

Стало известно, под что именно маркетплейс «Мегамаркет» будет использовать бывшие помещения мебельных гипермаркетов ИКЕА в торговых центрах «Мега». Ранее сообщалось, что «Мегамаркет» взял эти площади в аренду.

– Все арендуемые площади будут оборудованы под склады и будут доступны нашим партнерам для фулфилмента. Также «Мегамаркет» планирует в тестовом режиме запустить классическую модель пунктов выдачи заказов в рамках арендуемых площадей с четким набором опций: пользователям будут доступны возможности выдачи посылок, приема возвратов, а также примерка, – цитирует РИА Недвижимость пресс-службу «Мегамаркета».

В общей сложности маркетплейс займет более 400 тыс. кв. м во всех 14 торговых центрах «Мега» в России.

– В первую очередь планируется запустить площади в Адыгее, Ростове-на-Дону, Новосибирске, а также два объекта в Москве («Теплый стан» и «Белая дача»), а потом последовательно все остальные города и объекты (Самара, Омск, Нижний Новгород, Уфа, Санкт-Петербург («Парнас»), Казань, Екатеринбург, Химки и Санкт-Петербург («Дыбенко»), – уточнил представитель «Мегамаркета».

Бизнес-планом «Мегамаркета» предусмотрено обновление площадей, на которых ранее размещались гипермаркеты ИКЕА. Они закрылись в 2022 году после того, как компания объявила об уходе с российского рынка.