Омск-Информ
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·Общество

Маркетплейс «Мегамаркет» собирается арендовать недвижимость во всех 14 торговых центрах «Мега».
Спустя два года на пустующие площади в ТЦ «Мега», которые освободились после ухода магазина ИКЕА, нашелся арендатор. Площади собирается занять маркетплейс «Мегамаркет».
– Сделка находится на финальной стадии, – сообщили источники РИА «Недвижимость».
Марктплейс собирается арендовать недвижимость во всех 14 торговых центрах «Мега», которые находятся в различных городах, в том числе в Омске.
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·Общество

Маркетплейс «Мегамаркет» собирается арендовать недвижимость во всех 14 торговых центрах «Мега».
Спустя два года на пустующие площади в ТЦ «Мега», которые освободились после ухода магазина ИКЕА, нашелся арендатор. Площади собирается занять маркетплейс «Мегамаркет».
– Сделка находится на финальной стадии, – сообщили источники РИА «Недвижимость».
Марктплейс собирается арендовать недвижимость во всех 14 торговых центрах «Мега», которые находятся в различных городах, в том числе в Омске.
1761