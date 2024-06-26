Дополнительные поступления в городскую казну составят 2,6 млрд рублей. Эти средства в основном пойдут на социальные нужды.

Дополнительные поступления в городскую казну составят 2,6 млрд рублей. Эти средства в основном пойдут на социальные нужды.

Сегодня, 26 июня, на пленарном заседании Омского городского совета депутаты приняли очередные изменения в бюджет города на 2024-й, и плановые 2025–2026 годы. Это уже третьи коррективы в главный финансовый документ города.

Как уточнил спикер Владимир Корбут, планируется увеличение доходов за счет собственных средств и межбюджетных трансфертов на 2,564 млрд рублей. При этом глава городского парламента отметил и рекордную сумму расходов – 45 млрд рублей. При этом доходы составят 45 млрд рублей, дефицит – 2,17 млрд рублей.

– Основные расходы социального плана. Это ремонт дорог, переходов, школ, инфраструктуры общего пользования, строительство учреждений образования, – подчеркнул Корбут.

В частности, 185,6 млн рублей пойдут на меры социальной поддержки по оплате проезда омичей. Так, департаменту образования бюджетные ассигнования увеличены – 68,94 млн рублей. В основном это средства на обеспечение повышения заработной платы работников сферы, безопасных условий пребывания учащихся образовательных учреждений, материально-техническое оснащение технопарка «Кванториум». Еще 10 млн рублей выделено департаменту на ремонтные работы, в том числе ремонт памятника Лизы Чайкиной в Октябрьском округе.

Председатель комитета по финансово-бюджетным вопросам Сергей Грушичев отметил еще одну особенность главного финансового документа города – выделение средств на строительные нужды. Летом эти деньги особенно необходимы для восстановления городской инфраструктуры.

– Существенная цифра 500 млн – это поддержка некоммерческих организаций в плане исполнения общественно полезных проектов. Это беспрецедентные расходы. Собственных доходов поступило более 194 млн рублей. Сумма сложилась из перераспределения прибыли муниципальных предприятий. Субсидии на содержание дорог общего пользования составят 300 млн рублей, более 700 миллионов – на инфраструктурные проекты в сфере образования, на строительство зданий. Это тоже колоссальные цифры. Средства, я считаю, очень вовремя пришли. У нас сейчас строительный сезон, и эти деньги будут соответствующим образом применены, – высказался Грушичев.

У депутатов не возникло никаких нареканий к изменениям в бюджет на 2024 год, и они поддержали их.