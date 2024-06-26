Омск-Информ
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·Общество

Он проходит техническое обслуживание.
Сухой светомузыкальный фонтан в парке культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ закрыли на техническое обслуживание. Об этом сегодня сообщили в администрации городских парков. Когда фонтан снова заработает, пока не сообщается.
Ранее сообщалось, что сухой фонтан в парке в этом году начал работать в середине июня, однако сразу вышел из строя. Через несколько дней сломанную деталь заменили, и фонтан запустили вновь.
Отметим, что в субботу на площадке у фонтана для омичей проведут мастер-классы по танцам. Парк приглашает всех желающих.
1319
·Общество

Он проходит техническое обслуживание.
Сухой светомузыкальный фонтан в парке культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ закрыли на техническое обслуживание. Об этом сегодня сообщили в администрации городских парков. Когда фонтан снова заработает, пока не сообщается.
Ранее сообщалось, что сухой фонтан в парке в этом году начал работать в середине июня, однако сразу вышел из строя. Через несколько дней сломанную деталь заменили, и фонтан запустили вновь.
Отметим, что в субботу на площадке у фонтана для омичей проведут мастер-классы по танцам. Парк приглашает всех желающих.
1319