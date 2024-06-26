Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Мастер-классы пройдут вечером в ближайшую субботу.
В субботу, 29 июня, в омском парке 30-летия ВЛКСМ состоится OPEN AIR. С 19:00 до 22:00 на площадке у фонтана для горожан проведут мастер-классы по танцам.
Как танцевать бачату и сальсу, покажут преподаватели танцевального центра ElTanso Алексей и Александра Фионовы. Научат омичей также кизомбе.
Ранее сообщалось, что в пятницу омичи смогут бесплатно покататься на карусели в парке «Вокруг света».
·Культура/Афиша

Мастер-классы пройдут вечером в ближайшую субботу.
В субботу, 29 июня, в омском парке 30-летия ВЛКСМ состоится OPEN AIR. С 19:00 до 22:00 на площадке у фонтана для горожан проведут мастер-классы по танцам.
Как танцевать бачату и сальсу, покажут преподаватели танцевального центра ElTanso Алексей и Александра Фионовы. Научат омичей также кизомбе.
Ранее сообщалось, что в пятницу омичи смогут бесплатно покататься на карусели в парке «Вокруг света».