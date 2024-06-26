Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Такой подарок горожане получат в честь Дня карусельной лошадки.
В эту пятницу, 28 июня, в парке «Вокруг света» на «Зеленом острове» состоится День карусельной лошадки. Как сообщает «Омск_путеводитель», в честь этого с 12:00 до 16:00 омичи смогут бесплатно покататься на «Праздничной карусели».
С 19:00 до 20:00 для гостей будет играть DJ Omii (DJ «Авангарда»). Планируются конкурсы с призами. В 21:00 на главной сцене парка выступит Slame (0+).
·Культура/Афиша

Такой подарок горожане получат в честь Дня карусельной лошадки.
В эту пятницу, 28 июня, в парке «Вокруг света» на «Зеленом острове» состоится День карусельной лошадки. Как сообщает «Омск_путеводитель», в честь этого с 12:00 до 16:00 омичи смогут бесплатно покататься на «Праздничной карусели».
С 19:00 до 20:00 для гостей будет играть DJ Omii (DJ «Авангарда»). Планируются конкурсы с призами. В 21:00 на главной сцене парка выступит Slame (0+).