И химики, и технологи, и экологи требуются предприятиям. Трудоустройство и высокая зарплата выпускникам гарантируются.

И химики, и технологи, и экологи требуются предприятиям. Трудоустройство и высокая зарплата выпускникам гарантируются.

Омским предприятиям нужны и химики, и технологи, и экологи. Особенно востребованы на рынке труда выпускники химического факультета Омского государственного университета имени Ф. М. Достоевского. Стартовая зарплата выпускника-бакалавра – от 50 тыс. рублей.

– Бесплатное университетское образование, а в дальнейшем высокооплачиваемая работа для студента химического факультета ОмГУ – стопроцентная реальность. Учитывая, что химия в школе не самый популярный предмет для ЕГЭ, поступить к нам на бюджетное место несложно. При этом выпускнику нашего факультета по окончании вуза гарантировано успешное трудоустройство и высокая заработная плата, – говорит декан химического факультета Евгений Булучевский.

Химический факультет ОмГУ сегодня – это 85 бюджетных мест на будущий учебный год и три направления подготовки.

На направлении «Химия» (45 бюджетных мест) готовят химиков-аналитиков, а также специалистов по органической и неорганической химии.

Аналитики – это будущие сотрудники различных лабораторий: контрольных, экспертных, исследовательских. Химический отдел экспертно-криминалистического центра МВД практически полностью укомплектован выпускниками химфака ОмГУ. А органики зачастую становятся исследователями. Они востребованы в фармакологических компаниях как разработчики и производители лекарств. Представители фармпредприятий приезжают в Омск из соседних городов на защиту выпускниками дипломных работ и предлагают привлекательные условия трудоустройства.

Профиль «Неорганическая химия» связан с подготовкой специалистов для оборонных предприятий, электронной промышленности.

«Химическая технология» (20 бюджетных мест) – направление, на котором готовят инженеров для химических производств. Они сосредоточены на двух видах деятельности: производственно-технологической и проектно-конструкторской. В Омске их ждут на предприятиях ГК «Титан», «Газпромнефть», «Омскнефтехимпроект».

Выпускники направления «Экология и природопользование» (20 бюджетных мест) станут специалистами по экологии городской среды. Они нужны на предприятиях, занимающихся проектной, природоохранной деятельностью. Интересное междисциплинарное и во многом творческое направление. Оно объединяет химию, экологию и в определенной степени право.

При этом, по словам Евгения Булучевского, выпускники химфака могут легко переквалифицироваться, ведь они нужны бизнесу и промышленным предприятиям. Им предлагают высокие зарплаты, и у них всегда есть возможность выбора более привлекательного места работы.