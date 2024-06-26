Глава района Геннадий Долматов представил данные о социально-экономическом развитии омского пригорода и сформулировал задачи на перспективу.

Глава района Геннадий Долматов представил данные о социально-экономическом развитии омского пригорода и сформулировал задачи на перспективу.

Глава Омского района Геннадий Долматов отчитался о результатах деятельности администрации в 2023 году. Он напомнил, что омский пригород исторически является одним из ключевых районов области, важным логистическим, промышленным и сельскохозяйственным центром региона. В прошлом году акцент в работе был сделан на больших стройках и инвестиционных проектах.

Одним из самых масштабных проектов стал капитальный ремонт плотины на ручье Новоомская балка. Основное назначение этого гидротехнического сооружения 1979 года постройки – регулирование стока с целью создания водохранилища, рекреация, хозяйственно-бытовые нужды. Благодаря проведенным работам водоем будет сохранен. На капремонт было направлено более 20 млн рублей, из них – 11,3 млн рублей – из федерального бюджета, 8,8 млн рублей – из областного бюджета и 802 тыс. рублей выделено администрацией Омского района. Кроме того, на реализацию 13 инвестиционных проектов было выделено 263,4 млн рублей.

Значимым событием для социальной сферы района стало открытие пансионата для пожилых людей в Ачаирском поселке. В рамках реализации нацпроекта «Демография» было открыто новое здание детского сада комбинированного вида «Иртышский». Расширение детсада позволило обеспечить всех юных сельчан поселка Иртышского и Усть-Заостровки доступным и качественным дошкольным образованием.

В Омском районе традиционно большое внимание уделяется волонтерству и благотворительности, и в настоящее время значительная помощь оказывается новым регионам России. Жители омского пригорода в прошлом году приняли участие в формировании 10 гуманитарных конвоев в Луганскую Народную Республику. Всего с начала СВО было собрано и отправлено на фронт гуманитарного груза и техники на сумму более 40 млн рублей. В составе гумконвоев: автомобили, спецтехника, стройматериалы и инструмент, маскировочные сети, медпрепараты и средства гигиены, адресные посылки и письма.