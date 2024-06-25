Такой численности населения власти Омского района рассчитывают достичь через семь лет. Здесь также построят более 750 жилых домов.

Такой численности населения власти Омского района рассчитывают достичь через семь лет. Здесь также построят более 750 жилых домов.

В Надеждинском сельском поселении с рабочим визитом побывал глава Омского района Геннадий Долматов. Основной целью поездки был осмотр строящихся домов в микрорайоне Берег. За прошлый год в Надеждинском сдали в эксплуатацию 72 дома, их общая площадь – 10 490 кв. м.

– В соответствии с генеральным планом Надеждинского населения, численность населения этого микрорайона к 2031 году должна достигнуть 5130 человек. Всего планируется строительство 751 жилого дома. Также команда главы района встретилась с собственником земельного массива. В ходе встречи обсудили перспективу и проблемы, – рассказали в администрации Омского района.

Съездил Долматов и в поселок Дачный, где встретился с местными жителями. Поселок тоже входит в состав Надеждинского поселения и со всех сторон окружен лесом. Из-за этого весной и летом возникает угроза лесных пожаров.

Есть у жителей Дачного и еще одна проблема: заготовка древесины для нужд отопления.

– Геннадий Долматов обещал жителям Дачного помочь решить эту проблему. Остальные вопросы также будут переданы в работу ответственным структурам, – добавили в районной администрации.

По традиции руководитель района посетил семьи участников СВО. В этот же день в Надеждино торжественное открыли мемориальные доски в честь местных жителей, погибших в ходе спецоперации.