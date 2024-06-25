Такой численности населения власти Омского района рассчитывают достичь через семь лет. Здесь также построят более 750 жилых домов.
В Надеждинском сельском поселении с рабочим визитом побывал глава Омского района Геннадий Долматов. Основной целью поездки был осмотр строящихся домов в микрорайоне Берег. За прошлый год в Надеждинском сдали в эксплуатацию 72 дома, их общая площадь – 10 490 кв. м.
– В соответствии с генеральным планом Надеждинского населения, численность населения этого микрорайона к 2031 году должна достигнуть 5130 человек. Всего планируется строительство 751 жилого дома. Также команда главы района встретилась с собственником земельного массива. В ходе встречи обсудили перспективу и проблемы, – рассказали в администрации Омского района.
Съездил Долматов и в поселок Дачный, где встретился с местными жителями. Поселок тоже входит в состав Надеждинского поселения и со всех сторон окружен лесом. Из-за этого весной и летом возникает угроза лесных пожаров.
Есть у жителей Дачного и еще одна проблема: заготовка древесины для нужд отопления.
– Геннадий Долматов обещал жителям Дачного помочь решить эту проблему. Остальные вопросы также будут переданы в работу ответственным структурам, – добавили в районной администрации.
По традиции руководитель района посетил семьи участников СВО. В этот же день в Надеждино торжественное открыли мемориальные доски в честь местных жителей, погибших в ходе спецоперации.