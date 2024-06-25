Он потребовал у женщины взятку за освобождение ее мужа от уголовной ответственности.

Он потребовал у женщины взятку за освобождение ее мужа от уголовной ответственности.

Сотрудники УФСБ России по Омской области задержали мужчину, который выдавал себя за одного из них. В минувшую субботу Центральный райсуд поместил нарушителя под стражу на время расследования.

Преступление произошло в июне. Как сообщили в суде, мужчина представился сотрудником ФСБ, чтобы обмануть незнакомку. Он предложил женщине поспособствовать в освобождении ее супруга от уголовной ответственности за 300 000 рублей.

Однако довести задуманное до конца омичу не удалось. Его задержали при получении денег.