Они предназначаются в основном для работников промышленных предприятий, больных и медиков.

Они предназначаются в основном для работников промышленных предприятий, больных и медиков.

Евгений Фомин подписал постановление «О создании и поддержании в постоянной готовности защитных сооружений и других объектов гражданской обороны на территории Омска». Вчера, 24 июня, и.о. мэра Омскаподписал постановление «О создании и поддержании в постоянной готовности защитных сооружений и других объектов гражданской обороны на территории Омска». Документ содержит сведения обо всех защитных сооружениях города и о том, для кого они предназначены.

Убежища предназначены для защиты от ядерного, химического и обычного оружия работников промышленных и военных предприятий, выполняющих мобилизационное задание.

Укрытия от фугасного и осколочного действия обычных средств поражения, поражения обломками строительных конструкций и обрушений высотных зданий создают для сотрудников оборонных предприятий, компаний, имеющих важное экономическое значение, организаций, выполняющих мобилизационное задание, медиков и лежачих больных.

Противорадиационные укрытия предназначены для защиты работающих в момент ЧП сотрудников промышленных и оборонных предприятий, нетранспортабельных больных и медиков.

Быстровозводимые убежища строятся «в период нарастания угрозы до объявления мобилизации» в военное время.

Заглубленные помещения (подвалы, цокольные этажи, подземные склады, подполья и погреба) предназначены для укрытия остального населения.