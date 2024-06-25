Омск-Информ
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Работы по монтажу соответствующего оборудования планируется завершить к 1 августа.

До 1 августа в Омске будет установлено 200 проекционных переходов, сообщил глава города Сергей Шелест. На эти цели из областного бюджета выделено 150 млн рублей.

– Прежде всего проекционные переходы появятся рядом с образовательными учреждениями. Сейчас основания под опоры для проекционных установок закончены более чем на 150 объектах, ведутся работы по установке опор и монтажу оборудования, – написал мэр в своем телеграм-канале.

Кроме того, во всех местах, где появятся проекционные переходы, планируется обновить дорожную разметку. На 65 объектах работы уже завершены.

·Авто

Работы по монтажу соответствующего оборудования планируется завершить к 1 августа.

До 1 августа в Омске будет установлено 200 проекционных переходов, сообщил глава города Сергей Шелест. На эти цели из областного бюджета выделено 150 млн рублей.

– Прежде всего проекционные переходы появятся рядом с образовательными учреждениями. Сейчас основания под опоры для проекционных установок закончены более чем на 150 объектах, ведутся работы по установке опор и монтажу оборудования, – написал мэр в своем телеграм-канале.

Кроме того, во всех местах, где появятся проекционные переходы, планируется обновить дорожную разметку. На 65 объектах работы уже завершены.