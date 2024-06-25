Омск-Информ
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·Общество

Бюджету 300 м канализации обойдется в 4 млн рублей.
В Октябрьском округе Омска появятся новые ливневые канализации. Как сообщает мэр Сергей Шелест, два новых водоотводных лотка с плитами перекрытия обустроят на улице 15-й Рабочей от дома № 24 до дома № 8 и улице 4-й Кордной, № 48.
– Подрядчик восстановит профиль канав с планировкой откосов, уберет поросль, сформирует подстилающий слой из песка, выравнивающий – из асфальтобетонной смеси, а также проложит водоотводные трубы и бетонные лотки, в которые будет стекать вода, – рассказал Шелест.
Протяженность ливневок составит 300 м. На работы из бюджета выделили около 4 млн рублей.
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·Общество

Бюджету 300 м канализации обойдется в 4 млн рублей.
В Октябрьском округе Омска появятся новые ливневые канализации. Как сообщает мэр Сергей Шелест, два новых водоотводных лотка с плитами перекрытия обустроят на улице 15-й Рабочей от дома № 24 до дома № 8 и улице 4-й Кордной, № 48.
– Подрядчик восстановит профиль канав с планировкой откосов, уберет поросль, сформирует подстилающий слой из песка, выравнивающий – из асфальтобетонной смеси, а также проложит водоотводные трубы и бетонные лотки, в которые будет стекать вода, – рассказал Шелест.
Протяженность ливневок составит 300 м. На работы из бюджета выделили около 4 млн рублей.
1088