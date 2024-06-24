Омск-Информ
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·Общество

Кристина получила предложение на базе отдыха, где праздновала день рождения.

Бывшая жена совладельца компании «Россювелирторг», основателя сети ломбардов «Росломбард» Кирилла Хариби, Кристина, снова выходит замуж.

Ее избранником стал экс-директор кондитерской «Люклер», бывший глава ресторана «Смола» Данил Тращенко. Предприниматель сделал предложение возлюбленной на базе отдыха, где отмечали ее день рождения. Кристина согласилась.

Отметим, что Кирилл Хариби развелся с супругой после 8 лет брака в августе 2022 года. Причиной распада семьи он тактично назвал расхождение в интересах.

·Общество

Кристина получила предложение на базе отдыха, где праздновала день рождения.

Бывшая жена совладельца компании «Россювелирторг», основателя сети ломбардов «Росломбард» Кирилла Хариби, Кристина, снова выходит замуж.

Ее избранником стал экс-директор кондитерской «Люклер», бывший глава ресторана «Смола» Данил Тращенко. Предприниматель сделал предложение возлюбленной на базе отдыха, где отмечали ее день рождения. Кристина согласилась.

Отметим, что Кирилл Хариби развелся с супругой после 8 лет брака в августе 2022 года. Причиной распада семьи он тактично назвал расхождение в интересах.