Комплекс будет состоять из нескольких десятков домов, большого ресторана и спа-центра. Сейчас предприниматель ищет инвесторов.

Комплекс будет состоять из нескольких десятков домов, большого ресторана и спа-центра. Сейчас предприниматель ищет инвесторов.

Известный омский предприниматель, совладелец сети ювелирных салонов «Россювелирторг» Кирилл Хариби заявил о планах по строительству гостиничного комплекса в Таиланде. Его партнерами выступают бывшие омичи, уехавшие жить в эту страну.

Как рассказал Хариби в интервью порталу НГС55, комплекс будет включать несколько десятков домов, большой ресторан и спа-центр. Строить его планируют на острове Пхукет. Инвестиции в проект оцениваются в 150–200 млн рублей.

– Самая минимальная на сегодняшний день сумма, которую мы рассматриваем для строительства отеля, – 150 миллионов рублей. Но по факту, думаю, сумма может достичь и 200 миллионов. Мы сейчас ищем соинвесторов. Как только появится понимание, что мы необходимой суммой располагаем, я сразу вылетаю в Таиланд, – заявил Кирилл Хариби.

Один из его партнеров в Таиланде сейчас занимается юридической подготовкой, а также посещает местные отели под видом туриста, изучает рынок и собирает отзывы гостей. По словам Хариби, бюрократия в Таиланде похожа на то, что было в Советском Союзе, а местные жители в плане ответственности «немного полудети», хотя далеко не все.