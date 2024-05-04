Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Он создал его вместе с асоциальным партнером без предпринимательской жилки.
Совладелец сети ювелирных салонов «Россювелирторг», владелец сети ломбардов «Росломбард» Кирилл Хариби рассказал, что месяц назад открыл бизнес в Таиланде. Как сообщают «Коммерческие вести», в новой компании он является инвестором и стратегом.
— Мой младший партнер — очень классный исполнитель и администратор, но у него нет предпринимательской жилки, плюс он очень асоциален. К примеру, я за месяц нахождения в Таиланде провел больше 20 деловых встреч, а он за 7 месяцев всего одну, — рассказал Хариби.
Бизнесмен также отметил, что инвестировал средства в строительство коттеджного поселка в Сочи.
·Экономика/Бизнес

Он создал его вместе с асоциальным партнером без предпринимательской жилки.
Совладелец сети ювелирных салонов «Россювелирторг», владелец сети ломбардов «Росломбард» Кирилл Хариби рассказал, что месяц назад открыл бизнес в Таиланде. Как сообщают «Коммерческие вести», в новой компании он является инвестором и стратегом.
— Мой младший партнер — очень классный исполнитель и администратор, но у него нет предпринимательской жилки, плюс он очень асоциален. К примеру, я за месяц нахождения в Таиланде провел больше 20 деловых встреч, а он за 7 месяцев всего одну, — рассказал Хариби.
Бизнесмен также отметил, что инвестировал средства в строительство коттеджного поселка в Сочи.