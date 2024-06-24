Предприятие «Омскоблавтотранс» начинает обслуживать рейсы до райцентов Саргатское и Седельниково.

Предприятие «Омскоблавтотранс» начинает обслуживать рейсы до райцентов Саргатское и Седельниково.

С 1 июля запускаются новые автобусные рейсы из Омска – в райцентры Саргатское и Седельниково. Обслуживать направления будет АО «Омскоблавтотранс». На каждой линии будет работать по одному автобусу.

Как сообщили в компании, из Саргатского в Омск автобус будет отправляться в 10.50, в обратном направлении – в 15.50. Время в пути в одну сторону составит 2 часа, билет обойдется пассажирам в 206 рублей.

Из Омска в Седельниково автобус поедет в 07.40, обратно – в 16.00. Время в пути составит 6 часов, а за билет придется отдать 591 рубль.