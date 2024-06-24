Они могут достойно зарабатывать, оставаясь в родном городе. При этом IT-сфера продолжает испытывать кадровый голод.

Они могут достойно зарабатывать, оставаясь в родном городе. При этом IT-сфера продолжает испытывать кадровый голод.

На факультете цифровых технологий и кибербезопасности (ФЦТК) Омского государственного университета имени Ф. М. Достоевского абитуриентов в этом году ждут 165 бюджетных мест. В вузе можно получить фундаментальное и прикладное образование в сфере информационных технологий, а выпускники ОмГУ находятся на 20-м месте в России по уровню зарплат.

– Это конкурентоспособные специалисты, которые востребованы и могут иметь интересную работу, хорошо зарабатывать, оставаясь в родном Омске, – говорит декан факультета компьютерных наук Александр Кабанов.

Факультет готовит специалистов по четырем направлениям: «Прикладная математика и информатика», «Информатика и вычислительная техника», «Прикладная информатика», «Компьютерная безопасность». А в магистратуре в этом году открылся новый профиль «Глубокое обучение и генеративный искусственный интеллект», разработанный совместно с ИТМО (Санкт-Петербург).

Среди 165 бюджетных мест 150 предусмотрено для ребят, поступающих на бакалавриат и специалитет, еще 15 – в магистратуру. В подготовке будущих айтишников на ФЦТК активно участвуют профессионалы IT-сферы. Партнерами вуза являются множество омских компаний.

– Они предоставляют нашим студентам сначала возможности для прохождения практики, участия в создании совместных проектов для реального сектора экономики, а по окончании вуза – рабочие места и достаточно высокий уровень зарплат, – продолжает Александр Кабанов. – Сегодня сфера информационных технологий испытывает настоящий кадровый голод. Есть он и в омских ИТ-компаниях. Поэтому нашим выпускникам безработица не грозит. Многие из них уже во время обучения решают проблему дальнейшего трудоустройства.

По оценкам специалистов, в масштабах страны насчитывается примерно 700–800 тыс. вакансий в IT-сфере.