В прошлом году ее экспериментально нанесли на перекрестке Масленникова – Жукова и на Левом берегу.

В прошлом году ее экспериментально нанесли на перекрестке Масленникова – Жукова и на Левом берегу.

Мэрия Омска отказалась от нанесения «вафельной» разметки на дорогах города. Причина – отсутствие финансирования на эти цели в бюджете текущего года.

Год назад «вафельница» в качестве эксперимента наносилась на двух перекрестках: Масленникова – Маршала Жукова и Конева – 3-я Енисейская. Данный тип разметки запрещает выезд на перекресток в случае дорожного затора, что является одним из способов борьбы с пробками.

– Муниципальным заданием бюджетного учреждения города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» на 2024 год финансирование работ по нанесению дорожной разметки 1.26 «вафельница» не предусмотрено, – цитирует портал om1.ru ответ мэрии на редакционный запрос.

Чиновники добавили, что при условии достаточного финансирования в следующие годы «вафельная» разметка вновь может появиться на омских дорогах.