Аварии случились в двух разных районах области.

Аварии случились в двух разных районах области. Дети оказались в больницах.

Сразу две аварии с участием мокиков – мопедов с коробками передач и без велосипедного привода. Так, в 14:15 стало известно о ДТП в Русско-Полянском районе. 15-летний подросток на мокике двигался по трассе Омск – Русская Поляна, при совершении разворота столкнулся с «Ладой Грантой» под управлением 29-летнего водителя. В итоге водитель мопеда доставлен в больницу.

Другое ДТП произошло около 17:30 в Оконешниковском районе. 15-летний водитель мокика ехал по райцентру и перевернулся. В результате подросток также оказался в больнице.

По обоим случаям проводится проверка.