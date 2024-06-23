Омск-Информ
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·Политика

Жителям поселения в Павлоградском районе предстоит определить 7 парламентариев.

Сегодня, 23 июня, в Богодуховском сельском поселении Павлоградского района Омской области проходят дополнительные выборы депутатов. Жителям предстоит выбрать из 8 кандидатов 7 парламентариев. 4 из претендентов идут от «Единой России», 1 кандидат от ЛДПР и 3 выдвиженца.

В основном это местные жители. И только один из кандидатов иногородний. Это кемеровский студент-самовыдвиженец Никита Сеньков.

·Политика

Жителям поселения в Павлоградском районе предстоит определить 7 парламентариев.

Сегодня, 23 июня, в Богодуховском сельском поселении Павлоградского района Омской области проходят дополнительные выборы депутатов. Жителям предстоит выбрать из 8 кандидатов 7 парламентариев. 4 из претендентов идут от «Единой России», 1 кандидат от ЛДПР и 3 выдвиженца.

В основном это местные жители. И только один из кандидатов иногородний. Это кемеровский студент-самовыдвиженец Никита Сеньков.