Омск-Информ
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·Общество

Дольше обещанного отключение длится из-за внезапно обнаруженных неполадок.
Стало известно, почему омичам из «Амура» продлили отключение горячей воды, которое должно было закончиться 19 июня. Как сообщает «Город55», на дверях подъездов появились объявления от компании «ТГКом», сообщающие, что причиной стали неполадки.
– В процессе пусковых операций по установлению гидравлических режимов на магистральных участках тепловых сетей (Ду700 мм по ул. Аносова и Ду500 мм по ул. 21-я Амурская) обнаружены дефекты, не позволяющие установить минимальные объемы циркуляции, – говорится в объявлении, под которым стоит имя заместителя технического директора «ТГКом» И. В. Матвеева.
Наладят водоснабжение не раньше 25 июня. Потребителям обещают сделать перерасчет платы за горячее водоснабжение.
Напомним, в «Амуре» воду отключили утром 5 июня. То есть жителям придется провести без горячей воды четыре недели.
·Общество

Дольше обещанного отключение длится из-за внезапно обнаруженных неполадок.
Стало известно, почему омичам из «Амура» продлили отключение горячей воды, которое должно было закончиться 19 июня. Как сообщает «Город55», на дверях подъездов появились объявления от компании «ТГКом», сообщающие, что причиной стали неполадки.
– В процессе пусковых операций по установлению гидравлических режимов на магистральных участках тепловых сетей (Ду700 мм по ул. Аносова и Ду500 мм по ул. 21-я Амурская) обнаружены дефекты, не позволяющие установить минимальные объемы циркуляции, – говорится в объявлении, под которым стоит имя заместителя технического директора «ТГКом» И. В. Матвеева.
Наладят водоснабжение не раньше 25 июня. Потребителям обещают сделать перерасчет платы за горячее водоснабжение.
Напомним, в «Амуре» воду отключили утром 5 июня. То есть жителям придется провести без горячей воды четыре недели.