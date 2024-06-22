Омск-Информ
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·Общество

Что окрасило воду в такой цвет, пока неизвестно.
Сегодня у жильцов дома № 24 на улице Молодова в Омске из кранов потекла голубая вода. Об этом жители Московки-2 сообщили в соцсетях.
В комментариях омичка Ульяна Викулова поделилась фотографией воды из своего крана. У женщины она коричневого цвета.
Отметим, что в Омске продолжается сезон профилактических отключений горячей воды. На следующей неделе ее лишатся еще 2,6 тыс. домов.
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·Общество

Что окрасило воду в такой цвет, пока неизвестно.
Сегодня у жильцов дома № 24 на улице Молодова в Омске из кранов потекла голубая вода. Об этом жители Московки-2 сообщили в соцсетях.
В комментариях омичка Ульяна Викулова поделилась фотографией воды из своего крана. У женщины она коричневого цвета.
Отметим, что в Омске продолжается сезон профилактических отключений горячей воды. На следующей неделе ее лишатся еще 2,6 тыс. домов.
1326