Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Граффити уже начали наносить.
На здании министерства образования (Красный Путь, 5) начали рисовать граффити. Как сообщает «Омск-путеводитель», художники из Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода изобразят на стене ракету. в преддверии международного арт-фестиваля «Омск, ты просто космос!».
Фестиваль пройдет с 1 июля по 15 августа. В городе распишут 100 поверхностей. До 23 июня на портале Госуслуг можно проголосовать за округ, который станет галереей под открытым небом.
·Общество

Граффити уже начали наносить.
На здании министерства образования (Красный Путь, 5) начали рисовать граффити. Как сообщает «Омск-путеводитель», художники из Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода изобразят на стене ракету. в преддверии международного арт-фестиваля «Омск, ты просто космос!».
Фестиваль пройдет с 1 июля по 15 августа. В городе распишут 100 поверхностей. До 23 июня на портале Госуслуг можно проголосовать за округ, который станет галереей под открытым небом.