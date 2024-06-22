Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Сохранится дождливая, но жаркая погода.

Омские синоптики рассказали о погоде в регионе на субботу, 22 июня. По данным специалистов, ожидаются дожди, грозы, местами ливни, град и туманы. В отдельных районах ожидаются порывы ветра до 15–20 м/с.

При этом столбик термометра ночью поднимется до +14…+19 градусов, днем до +23…+28 градусов.

В воскресенье, 23 июня, жара в Омской области усилится.

1538
·Общество

Сохранится дождливая, но жаркая погода.

Омские синоптики рассказали о погоде в регионе на субботу, 22 июня. По данным специалистов, ожидаются дожди, грозы, местами ливни, град и туманы. В отдельных районах ожидаются порывы ветра до 15–20 м/с.

При этом столбик термометра ночью поднимется до +14…+19 градусов, днем до +23…+28 градусов.

В воскресенье, 23 июня, жара в Омской области усилится.

1538