Омск-Информ
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·Общество

На территории региона объявлено очередное штормовое предупреждение.
В субботу, 22 июня, в Омской области местами ожидаются сильный ливень с грозой, порывистый ветер, достигающий 25 м/с, и крупный град. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 
Сотрудники МЧС России рекомендуют не стоять во время сильного ветра около деревьев, рекламных баннеров и линий электропередач. Если непогода застала на улице, необходимо как можно быстрее укрыться в помещении, в подземном переходе или подъезде здания. 
Напомним, что ливни и град обрушились на Омск сегодня, 21 июня, особенно мощно прошлись по Московке и Чкаловскому поселку. Ранее, поздно вечером в четверг, в Омске была сильная гроза.
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·Общество

На территории региона объявлено очередное штормовое предупреждение.
В субботу, 22 июня, в Омской области местами ожидаются сильный ливень с грозой, порывистый ветер, достигающий 25 м/с, и крупный град. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 
Сотрудники МЧС России рекомендуют не стоять во время сильного ветра около деревьев, рекламных баннеров и линий электропередач. Если непогода застала на улице, необходимо как можно быстрее укрыться в помещении, в подземном переходе или подъезде здания. 
Напомним, что ливни и град обрушились на Омск сегодня, 21 июня, особенно мощно прошлись по Московке и Чкаловскому поселку. Ранее, поздно вечером в четверг, в Омске была сильная гроза.
1087