Тариф увеличится на 49 копеек через полгода и на 51 копейку через полтора года.

С 2025 года взносы за капремонт многоквартирных домов в Омской области увеличатся с 12,17 до 12,76 рубля. С 2026 года они вырастут до 13,27 рубля. Об этом говорится в опубликованном сегодня распоряжении регионального правительства.

Отметим, что в начале текущего года размер взносов уже повышали на 43 копейки.

При этом в 2022 году план капремонта в Омской области выполнили только на 7,8 %. Из 729 домов работы провели в 57. На 2023 год план уменьшили до 105 многоэтажек. В итоге ремонт провели в 302 домах.