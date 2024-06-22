Рынок общепита восстановился после пандемии и приспособился к санкциям. Разбираемся в трендах и смотрим, что уже открылось, а что только собирается.

Рынок общепита восстановился после пандемии и приспособился к санкциям. Разбираемся в трендах и смотрим, что уже открылось, а что только собирается.

Летом омичи легче на подъем, больше гуляют, заходят куда-то перекусить, выпить кофе, пообедать с детьми, поужинать с друзьями. Мы обратили внимание на свежие интересные проекты, выяснили тренды омского ресторанного бизнеса, посмотрели, какие заведения скоро откроются.

В первые месяцы 2024 года ресторанный рынок Омска показал рост. Общий оборот прибавил 40 % по сравнению с тем же периодом прошлого года. Даже с учетом повышения ценников очевидно, что омичи стали чаще бывать в кафе и ресторанах. Можно осторожно говорить, что рынок оправился после пандемийных потрясений и адаптировался к санкционным ограничениям, появившимся с 2022 года. Хотя с этим согласны не все рестораторы.

Новые имена

В этом полугодии расширил свое присутствие на улице Пушкина известный бизнесмен и ресторатор Юрий Чащин. Его новый проект «Чао, Моника» посвящен Италии. Расположился небольшой итальянский ресторанчик напротив гастробара «Два поэта», и оба заведения заметно перекликаются в оформлении. А еще это отсыл к другому проекту семьи Чащиных – «У Беллучи круче».

Посетителям предлагаются традиционные итальянские блюда: римская пицца, домашняя паста. В заведении есть своя сыроварня, где готовят молодые сыры. Особенность заведения – раннее открытие. Уже с 9 утра сюда можно прийти на завтрак. В барной карте лаконичное, но разнообразное предложение вин из Италии и остального мира. Надеемся, что Чащины продолжат умножать свою семейную гастрономическую империю и дальше.

Кстати, недавно «Чао, Моника» стал участником всероссийского гастрономического фестиваля «Новые имена» вместе с еще одним свежим омским проектом –«ФедяДичь». Если раньше бренд, рожденный в Омске, был известен как гастродворик и магазин необычных вкусных продуктов и подарков, новое крупное заведение «ФедяДичь» позиционируют как первый ресторан северной кухни в Омске. Здесь можно отведать блюда из оленины и косули, утки, северных рыб, с лесными грибами. Основной акцент – на блюда из локальных и фермерских продуктов. Конечно же, в «ФедяДичь» обязательно нужно сводить гостей, особенно если они не были в Сибири.

Еще одно заметное свежее заведение, которому меньше года, – морской гастробар Scat. Заведение ориентировано на европейскую, средиземноморскую, японскую и дальневосточную кухни плюс немного традиционной русской. Фишкой заведения заявлена доставка живых, охлажденных и замороженных морепродуктов со всего света. А еще здесь проводятся гастроуроки и бесплатные дегустации вина. Такого типа заведения в Омске еще не было.

Совершенно уникальное для Омска заведение становится заметным на территории «Омской крепости» – IZAKAYA YŌSAI – японский гастробар. «Изакая» – это японский бар. Появились они в магазинах саке, где можно было выпить и закусить. Возможно, в Японии это что-то вроде наших наливаек, но в Омске получилось недешевое заведение. Открыла его группа «Заря», специализирующаяся на заведениях национальной кухни. Она же развивает грузинское гранд-бистро «Нана» и остерию «ПИЦЦОТ».

Террасы и веранды продолжают открываться

К слову, самобытный проект «ПИЦЦОТ», открытый при участии итальянца из Неаполя, несмотря на все санкционные препоны, с рынка не ушел. Правда, из трех заведений осталось одно, на улице Лермонтова, и оно было переформатировано в остерию. Основной фишкой здесь остается неаполитанская пицца, которая готовится в специальной дровяной печи при очень высокой температуре. При остерии работает летняя веранда, где такая же итальянская атмосфера.

Второе неаполитанское заведение на улице Ленина недавно было переформатировано в грузинский бар «Нана», а веранда появилась со стороны гастролокации «Люба, давай!».

Любопытно, что летние веранды и террасы начали открываться с апреля, и процесс этот продолжится до конца лета.

Так, достаточно резонансным событием стало недавнее открытие ресторана-террасы «Крыша Сибири». По времени оно почти совпало с первым днем рождения отеля «50/60» и ресторана «Метаморфозы» на улице Щербанева. Изумительный вид с высоты 7-го этажа на центр города, реку Омь и ее зеленые берега – уже из-за этого стоит сюда прийти. В меню европейской кухни также есть блюда с местным колоритом. Например, сыроежка из стерляди, жульен из белых грибов, окрошка с говядиной, стерлядь на гриле. Все это, несомненно, будет интересно и гостям Омска.

Открытие ресторанов-террас на крыше отелей продолжится ориентировочно в августе. В новом четырехзвездочном отеле «Космос» получит развитие ресторан Space by Cosmos – терраса поднимется на крышу 8-этажного здания, откуда омичи смогут насладиться видами Иртыша и перспективами Омска.

Скоро – открытие

Предварительно на июль запланировано открытие заведения корейского стритфуда Chicko на Маркса, 18, где несколько лет работал суши-бар «Бамбуши». Это еще одна из ресторанных локаций Омска, ориентированная в основном на молодую аудиторию. Chicko сюда должен вписаться гармонично. Сетевые рестораны, открывающиеся по франшизе, уже хорошо себя зарекомендовали именно как молодежные заведения. В Омске развитием сети занимается опытный ресторатор Андрей Колмогоров.

Еще одним событием для Омска, несомненно, станет новый проект известного шеф-повара и ресторатора Игоря Белоглазова. Открытие нового заведения европейской кухни в одном здании с ТЦ «Топаз» запланировано на июль.

Омск – в мировом тренде

Аналитики ресторанного бизнеса выделили несколько общероссийских трендов развития этого рынка. Ориентацию на внутренний туризм четко улавливают практически все рестораторы, открывающие заведения последние пару лет. Это в первую очередь отражается на кухне.

Кроме того, есть запрос на уникальные блюда. Рестораторы отвечают этим вызовам, особенно в более дорогих заведениях. А еще люди, несмотря на отсутствие ограничений, привыкли к доставке. И заведения не отказывают в ней гостям, хотя это, может быть, и не столь выгодно сегодня.

Важно понимать, что в кафе и рестораны люди ходят не только, чтобы поесть, но и устроить любительскую фотосессию. В любом заведении должны быть места, где можно сделать красивые снимки.

Эксперт в сфере общественного питания, доцент, к. т. н., завкафедрой «Биотехнология, технология общественного питания и товароведение» ОмГТУ Максим Шадрин подтверждает, что Омск придерживается не только общероссийских, но и мировых трендов.

– Вся индустрия общественного питания Омска ждет дальнейших открытий формата а-ля «Депо». Ближайшее – на базе обновленного «Летура». Там очень удачная локация, большие потоки посетителей. Место выгодное как с точки зрения логистики, так и с точки зрения конкурентоспособности, – отметил эксперт.

Он пояснил, чем именно выгоден формат «Депо». Под одной крышей собирается большое количество заведений. У посетителей есть возможность выбора интересной для себя кухни, доступной по ценнику. Завтра они могут вернуться, но пойти уже в другое заведение.

Пока сроки завершения реконструкции бывшего «Летура», который, по всей видимости, сменит название на «Гагарин-молл», относят на начало осени.

– Второе направление, кроме традиционных летних кафе с действующими ресторанами, – это развитие загородной гастрономической культуры. Речь об открытии предприятий загородного отдыха с ресторанами. Это связано с непростой международной обстановкой, активным развитием внутреннего туризма. И это то направление, куда максимально будут вкладываться инвесторы, – прогнозирует Максим Шадрин.

По его оценке, открытие террас на крышах гостиниц также будет формировать дальнейшие тенденции для омского ресторанного бизнеса. Заведения на высоте с красивыми видами востребованы всегда.

Добавим, что в Омске анонсировано еще несколько скорых открытий. Речь в основном о сетевых кофейнях, кондитерских и стритфудах.