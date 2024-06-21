Непогода разбушуется местами по области и городу.

Непогода разбушуется местами по области и городу.

Мэрия и специалисты Обь-Иртышского УГМС в очередной раз предупредили о разгуле непогоды. Так, сегодня, 21 июля, местами по Омской области ожидаются сильный ливень, очень сильный дождь, очень сильный ветер порывами 25 м/с и более крупный град, гроза. Ранее синоптики прогнозировали ветер до 17–22 м/с. По шкале Бофорта 25 м/с соответствует штормовому ветру.

Такая погода чревата возникновением пожаров, коммунальных и энергетических аварий, повреждений линий электропередачи и нарушением движения транспорта.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями возможно возникновение При возникновении подобных случаев в городской администрации призвали оперативно информировать об этом дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Омской области по телефонам: 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00, при звонке с сотового телефона набрать 101. Также можно обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону: 78-78-78.