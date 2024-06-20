Омск-Информ
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·Общество

После двух лет активности произошло некоторое «затухание» насекомых.

Непарный шелкопряд, объедавший деревья в Омской области в прошлые годы, существенно снизил свою активность. Об этом заявил ученый, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Омского ГАУ Алексей Гайвас.

- Численность гусениц в этом году резко снизилась по естественным причинам, такая цикличность их существования. В среднем два года активности, затем затухание, – сказал Гайвас в комментарии порталу «СуперОмск».

В предыдущие года вредитель объел деревья в парке Победы и в парке имени 300-летия Омска. Из-за обилия шелкопряда в лесах был слышен характерный громкий звук.

·Общество

После двух лет активности произошло некоторое «затухание» насекомых.

Непарный шелкопряд, объедавший деревья в Омской области в прошлые годы, существенно снизил свою активность. Об этом заявил ученый, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Омского ГАУ Алексей Гайвас.

- Численность гусениц в этом году резко снизилась по естественным причинам, такая цикличность их существования. В среднем два года активности, затем затухание, – сказал Гайвас в комментарии порталу «СуперОмск».

В предыдущие года вредитель объел деревья в парке Победы и в парке имени 300-летия Омска. Из-за обилия шелкопряда в лесах был слышен характерный громкий звук.