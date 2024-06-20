Юная омичка вышла из дома и потерялась.

Юная омичка вышла из дома и потерялась.

Сегодня в популярной социальной сети появился пост о пропаже 8-летней Александры Г. Об этом заявили поисковики из «Доброспас-Омск».

Уточняется, что школьница ушла из дома в 1-м Амурском проезде и не вернулась. На ней была разноцветная футболка, фиолетовые шорты и розовые кроссовки.

В настоящее время известно, что девочку нашли живой. Где она была и как в итоге нашлась, неизвестно.