Участие в этих мероприятиях, организованных Россельхозбанком, позволяет сельхозпроизводителям оперативно реализовывать свою продукцию напрямую клиентам.

Участие в этих мероприятиях, организованных Россельхозбанком, позволяет сельхозпроизводителям оперативно реализовывать свою продукцию напрямую клиентам.

Россельхозбанк, как опорный банк для АПК, помогает аграриям настраивать оперативный сбыт сельхозпродукции. Благодаря проекту «Вкусные пятницы» фермеры в масштабах страны за два года получили более 315 млн рублей выручки. Об итогах проекта эксперты банка рассказали на полях премии «Лучшие социальные проекты России».

В структуре современного АПК фермеры играют значимую роль, производя уникальные, экологически чистые и востребованные продукты. При этом успешная деятельность малых форм хозяйствования начинается именно с удобного сбыта своей продукции напрямую покупателю.

Благодаря четкому пониманию потребности аграриев, Россельхозбанк разработал серию социальных мероприятий – организовал точки сбыта натуральной фермерской продукции в офисах РСХБ, а также на территории сторонних организаций: органов власти, клиентов и партнеров банка.

С момента старта проекта (2022 год) в стране прошло уже более 8 тысяч «Вкусных пятниц». Мероприятия посетили более полумиллиона человек. Свою продукцию представили 3,5 тысячи фермеров, а их общая выручка составила 315 млн рублей.

– Все наши участники «Вкусных пятниц» входят в число поставщиков фермерской продукции гигантского онлайн-рынка натуральной еды «Свое Родное». Поэтому, познакомившись со вкусом натуральной еды и задав вопросы ее изготовителю на «Вкусной пятнице», потребитель теперь может заказать любимое лакомство буквально в несколько кликов, – отмечает зампредседателя правления Россельхозбанка Денис Константинов. – Полагаю, «Вкусные пятницы» и «Свое Родное» эффективно стирают любые барьеры между горожанами и фермерами: временные, географические, психологические, виртуальные – да вообще все.

В Омской области ежегодно организуется более 50 встреч локальных производителей и переработчиков продуктов питания с покупателями. Во «Вкусных пятницах» уже приняли участие: компания «Агрохолдинг», производитель мясных полуфабрикатов «Дарина», Омский мясоперерабатывающий завод, КФХ Гельмут, компания «Фише», СПК «Ермак», ИП Белимов, Омская шоколадная фабрика, магазин фермерской продукции «Томат», бренд «Ягоды на пару», пекарня «Живой хлеб», семейная сыроварня «Сырный домик», бренд «Омский мед». Суммарная прибыль всех участников проекта превысила два с половиной миллиона рублей.

Помимо филиала Россельхозбанка, партнеры проекта успешно представили свою продукцию в управлении регионального Росреестра, Омской тепловой кампании, офисах группы компаний «Мельница», на территории ЗАО «Русь», АО НТК «Криогенная техника», АО «Омский каучук», в ряде торговых центров региона, а также на базе Омского аграрного университета.

– Наша продукция – это вкусные мясные изделия, которые мы делаем без добавления искусственных компонентов и консервантов. Реализация такого товара всегда должна происходить без задержек, так как срок хранения относительно небольшой, – говорит участник «Вкусных пятниц», предприниматель Антон Белимов из Азовского района. – Мы довольны, что нашли эффективный способ продавать быстро благодаря проекту «Вкусная пятница» от Россельхозбанка. Очень рады видеть довольных покупателей, которые приобретают полезную, настоящую фермерскую продукцию.

Фермер добавил, что такое сотрудничество с банком – это хорошее подспорье для всех сельхозпроизводителей.

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