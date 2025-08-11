«Единая Россия» проведет онлайн-конференцию для фермеров: эксперты расскажут об особенностях реализации товаров онлайн.

В рамках проекта «Российское село» «Единая Россия» проводит онлайн-конференцию: эксперты расскажут об особенностях реализации товаров онлайн. Чтобы принять участие в двухдневной программе, необходимо зарегистрироваться по ссылкам: 12 августа и 13 августа. Старт мероприятий в 10 утра по московскому времени.

Известные эксперты расскажут об особенностях сбыта продукции на крупнейших маркетплейсах – Wildberries, Ozon, Avito, Livemaster. Кроме этого, будут представлены и отраслевые площадки: «Свое фермерство» Россельхозбанка, зерновые маркетплейсы «Цена зерна» и «Поле.рф». Автор блога PRO AGRO, фермер Артем Белобрицкий проведет онлайн мастер-класс по продвижению канала в социальных сетях.

– Нарастить кадровый потенциал сельских территорий помогают такие программы, как «Земский доктор», «Земский учитель», «Земский работник культуры». А еще по инициативе партии к 2030 году в сельских школах будет создано более 18 тысяч профильных агроклассов. По народной программе ЕР строятся и капитально ремонтируются сельские больницы, дома культуры, школы и детские сады, – отметил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Создание комфортных условий для жизни и работы на селе – ключевая задача ЕР, так как именно в сельской местности живет четверть населения России. Около 5,5 млн работников агропромышленного комплекса ежедневно обеспечивают едой 146 млн человек. От успешного развития АПК зависит как внутренняя продовольственная безопасность страны, так и ее лидерские позиции на мировом рынке.

Политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, директор Центра политического анализа Павел Данилин уверен, что бесплатный формат конференции и участие в ней экспертов-практиков делают ее доступной и практически значимой мерой поддержки.

Про его словам, прямой доступ к широкой аудитории покупателей, минуя сложные цепочки посредников, – это реальный инструмент повышения доходности хозяйств. Практические мастер-классы, обмен опытом и разбор кейсов от успешных фермеров – именно то, что нужно производителям здесь и сейчас.